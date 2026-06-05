Раніше можливість поїздки американських посланців обговорювалася публічно. Повідомлялося, що вони можуть відвідати як Київ, так і Москву в рамках дипломатичних контактів, пов'язаних із питаннями врегулювання війни.

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Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли, що російська сторона більше не зацікавлена в періодичних візитах спецпосланців США і виступає за зміну формату взаємодії.

У Москві вважають, що для обговорення мирного врегулювання необхідний постійний дипломатичний механізм. Йдеться про створення робочих груп і проведення регулярних зустрічей замість окремих візитів представників американської адміністрації.

Крім того, Росія розраховує на призначення нового посла США в країні, що, на думку російської влади, могло б сприяти більш стабільному діалогу між сторонами.

Важливо також підкреслити, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що країни Європейського союзу не можуть претендувати на роль нейтральних посередників у переговорах щодо врегулювання війни, оскільки надають військову підтримку Україні.

За його словами, європейським державам слід зосередитися не на посередницькій місії, а на пошуку шляхів припинення бойових дій і сприянні досягненню домовленостей між сторонами конфлікту.