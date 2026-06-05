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У Путіна не чекають візиту посланців Трампа до Москви

15:51 05.06.2026 Пт
2 хв
Що ж у Кремлі пропонують натомість?
aimg Анастасія Никончук
Фото: Володимир Путін (GettyImages)

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що найближчим часом візит спеціальних представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви не планується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ТАСС.

Раніше можливість поїздки американських посланців обговорювалася публічно. Повідомлялося, що вони можуть відвідати як Київ, так і Москву в рамках дипломатичних контактів, пов'язаних із питаннями врегулювання війни.

Чому Москва перестала бути прихильною до Віткоффа і Кушнера

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли, що російська сторона більше не зацікавлена в періодичних візитах спецпосланців США і виступає за зміну формату взаємодії.

У Москві вважають, що для обговорення мирного врегулювання необхідний постійний дипломатичний механізм. Йдеться про створення робочих груп і проведення регулярних зустрічей замість окремих візитів представників американської адміністрації.

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Крім того, Росія розраховує на призначення нового посла США в країні, що, на думку російської влади, могло б сприяти більш стабільному діалогу між сторонами.

Важливо також підкреслити, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що країни Європейського союзу не можуть претендувати на роль нейтральних посередників у переговорах щодо врегулювання війни, оскільки надають військову підтримку Україні.

За його словами, європейським державам слід зосередитися не на посередницькій місії, а на пошуку шляхів припинення бойових дій і сприянні досягненню домовленостей між сторонами конфлікту.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський раніше звертався до Володимира Путіна з відкритим листом, у якому підтвердив готовність Києва шукати шляхи завершення війни через прямий переговорний процес.

У зверненні наголошувалося, що українська сторона залишається відкритою до дипломатичних механізмів врегулювання за умови досягнення справедливого та стійкого миру.

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