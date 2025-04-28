У Путіна "чекають сигналу" від Києва щодо прямих перемовин

Російська Федерація чекає від Києва сигналу про відновлення прямих перемовин щодо миру.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланнями на російські ЗМІ.
Журналісти запитали у Пєскова - від кого Москва чекає сигнал про відновлення мирних переговорів.
"Від Києва принаймні. Київ має вжити якихось дій у зв'язку з цим. У них же є юридична заборона на переговори. Але поки що ми не бачимо жодних дій", - заявив Пєсков.
За словами речника Кремля, Росія залишається відкритою для переговорів щодо України, "але м'яч не на стороні Москви, Київ поки не демонструє договороспроможність".
У жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.
Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
Нагадаємо, 21 квітня, російський диктатор Володимир Путін відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського про припинення ударів по об'єктах цивільної інфраструктури на 30 днів.
За словами глави Кремля, з такою ініціативою потрібно розібратися. Також він допустив двосторонні переговори з Україною для обговорення такого питання.
Днями президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі пост, де припустив, що російський диктатор Володимир Путін, можливо, не хоче закінчувати війну в Україні. Тому припустив, що з ним потрібно діяти інакше, прямо натякнувши на санкції.
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