RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

У Путина "ждут сигнала" от Киева о прямых переговорах

Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация ждет от Киева сигнала о возобновлении прямых переговоров по миру.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылками на российские СМИ.

Журналисты спросили у Пескова - от кого Москва ждет сигнал о возобновлении мирных переговоров.

"От Киева по крайней мере. Киев должен предпринять какие-то действия в связи с этим. У них же есть юридический запрет на переговоры. Но пока мы не видим никаких действий", - заявил Песков.

По словам спикера Кремля, Россия остается открытой для переговоров по Украине, "но мяч не на стороне Москвы, Киев пока не демонстрирует договороспособность".

Запрет на прямые переговоры с Путиным

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:

  • констатировать невозможность проведения переговоров с Владимиром Путиным.
  • одобрить текст Совместного обращения президента Украины, председателя Верховной рады Украины и премьер-министра Украины к Организации Североатлантического договора;
  • Кабмину поручили подготовить предложения по многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений Украины. Чтобы довести оборонный потенциал Украины до уровня, обеспечивающего гарантированный отпор вооруженной агрессии РФ;
  • в условиях эскалации со стороны РФ правительство должно обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи;
  • Верховной Раде рекомендовано ускорить принятие законопроектов относительно надлежащего санкционного и другого реагирования на эскалацию со стороны Российской Федерации.

Мирные переговоры

Напомним, 21 апреля, российский диктатор Владимир Путин отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского о прекращении ударов по объектам гражданской инфраструктуры на 30 дней.

По словам главы Кремля, с такой инициативой нужно разобраться. Также он допустил двусторонние переговоры с Украиной для обсуждения такого вопроса.

На днях президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети пост, где предположил, что российский диктатор Владимир Путин, возможно, не хочет заканчивать войну в Украине. Поэтому предположил, что с ним нужно действовать иначе, прямо намекнув на санкции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинМирные переговорыПеремирие России и УкраиныПесковВойна в Украине