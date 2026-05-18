На Путіна чекає "дуже складний вибір" щодо України через санкції: естонська розвідка

Він наголосив, що країна-агресорка втрачає більше військових, ніж набирає, на п’ятому році повномасштабної війни. За його словами, загальна мобілізація у Росії була б непопулярною та могла б підірвати внутрішню стабільність.

"Усі ці фактори разом створюють ситуацію, коли деякі люди в РФ, зокрема на вищих рівнях, розуміють, що у них є серйозна проблема. Важко сказати, що думає з цього приводу Путін, але, як мені здається, усі ці чинники починають впливати на його процес ухвалення рішень", - сказав Розін.

Він зазначив, що головною причиною "дуже складного" фінансового становища Росії є санкції проти фінансового сектору, які "дійсно сильно б’ють", а також обмеження щодо експорту російської нафти.

"Зараз для них дуже складний вибір. Важко передбачити, яке рішення вони ухвалять у цій ситуації. Моє послання таке: давайте рухатися вперед із санкціями. Зараз не час вагатися, просто продовжуймо", - наголосив керівник естонської розвідки.

Росія не відмовиться від своєї мети

Водночас Розін переконаний, що країна-агресорка не відмовиться від своєї мети підкорити Україну, поки Путін буде при владі. Крім того, РФ, на його думку, збереже значну військову присутність на кордонах України навіть після закінчення війни.

За словами керівника розвідки Естонії, після завершення бойових дій Кремль буде намагатись розширити свою військову присутність вздовж кордону з НАТО та прагнутиме "військового панування… від Арктики до Чорного моря".

"Військові амбіції з російського боку дуже й дуже великі", - підкреслив Розін.

Він також прогнозує, що Кремль буде продовжувати здійснювати диверсії на Заході, попри небезпеку для життя цивільного населення.