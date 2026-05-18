Путина ждет "очень сложный выбор" по Украине из-за санкций: эстонская разведка

Он отметил, что страна-агрессор теряет больше военных, чем набирает, на пятом году полномасштабной войны. По его словам, всеобщая мобилизация в России была бы непопулярной и могла бы подорвать внутреннюю стабильность.

"Все эти факторы вместе создают ситуацию, когда некоторые люди в РФ, в частности на высших уровнях, понимают, что у них есть серьезная проблема. Трудно сказать, что думает по этому поводу Путин, но, как мне кажется, все эти факторы начинают влиять на его процесс принятия решений", - сказал Розин.

Он отметил, что главной причиной "очень сложного" финансового положения России являются санкции против финансового сектора, которые "действительно сильно бьют", а также ограничения по экспорту российской нефти.

"Сейчас для них очень сложный выбор. Трудно предсказать, какое решение они примут в этой ситуации. Мое послание такое: давайте двигаться вперед с санкциями. Сейчас не время колебаться, просто продолжаем", - подчеркнул руководитель эстонской разведки.

Россия не откажется от своей цели

В то же время Розин убежден, что страна-агрессор не откажется от своей цели покорить Украину, пока Путин будет у власти. Кроме того, РФ, по его мнению, сохранит значительное военное присутствие на границах Украины даже после окончания войны.

По словам руководителя разведки Эстонии, после завершения боевых действий Кремль будет пытаться расширить свое военное присутствие вдоль границы с НАТО и стремиться к "военному господству... от Арктики до Черного моря".

"Военные амбиции с российской стороны очень и очень большие", - подчеркнул Розин.

Он также прогнозирует, что Кремль будет продолжать осуществлять диверсии на Западе, несмотря на опасность для жизни гражданского населения.