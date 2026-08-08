У Путина не будет победы, Украина не собирается выходить из Донбасса, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что диктатор РФ Владимир Путин не одержит победу в войне против Украины. Он подчеркнул, что в Киев не выйдет из Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

По словам Зеленского, Путину нужно продавать победу, и потому ему необходимо захватить Донбасс. Однако Украина не будет просто выходить, потому что нет никаких гарантий, что он не пойдет дальше.

Ему нужно продавать победу. Победы у него в Украине не будет. Ему нужно захватить Донбасс. Мы отходить сами по себе не собираемся. Что ему продать как победу? дальше", - сказал президент.

Также в этом интервью он рассказал, что после войны у Украины будут мощные гарантии безопасности от США на случай повторного нападения РФ.

Комментируя завершение войны Зеленский отметил, что в настоящее время прекращение огня нужно обеим сторонам, поскольку никто не знает, как закончится эта война.