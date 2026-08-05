Європейські та російські політики провели таємні переговори щодо України, - Bloomberg

Нещодавно у Відні відбулися таємні перемовини щодо завершення російсько-української війни. До них долучилися колишні високопосадовці Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як стверджують джерела ЗМІ, ця зустріч в Австрії відбулася у липні, однак точна дата наразі не розкривається.

У центрі уваги сторін були потенційні умови для мирних переговорів, спрямованих на завершення російсько-української війни.

До групи переговірників входили:

колишній радник Великої Британії з питань національної безпеки Тім Барроу;

колишній державний секретар Німеччини Маркус Едерер;

досвідчений французький дипломат П'єр Вімон;

колишній кремлівський чиновник, ім'я якого не розкривають.

Що цікаво, Барроу, як і МЗС Франції, не відповів на запит журналістів про коментар.

Натомість Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що йому нічого не відомо про згадані переговори.

"Вони не проводилися від імені Федерального міністерства закордонних справ або в координації з ним", - заявили у відомстві.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков також відмовився коментувати ці таємні перемовини.

"Нерідко колишні посадовці та аналітичні центри беруть участь в неофіційних дипломатичних зусиллях, не представляючи уряди, щоб дослідити потенційні шляхи розв'язання складних міжнародних проблем. Такі зустрічі зазвичай є приватними ініціативами без офіційного мандату й проходять на рівні експертних дискусій", - пояснює Bloomberg.

Головна мета таких переговорів - активний обмін ідеями, які згодом можуть бути передані офіційним урядовим каналам.