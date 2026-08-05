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Європейські та російські політики провели таємні переговори щодо України, - Bloomberg

11:21 05.08.2026 Ср
2 хв
Які питання були у центрі уваги цього разу?
aimg Юлія Капітонова
Європейські та російські політики провели таємні переговори щодо України, - Bloomberg Фото: Пошук рішень для завершення війни досі триває (Getty Images)
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Нещодавно у Відні відбулися таємні перемовини щодо завершення російсько-української війни. До них долучилися колишні високопосадовці Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як стверджують джерела ЗМІ, ця зустріч в Австрії відбулася у липні, однак точна дата наразі не розкривається.

У центрі уваги сторін були потенційні умови для мирних переговорів, спрямованих на завершення російсько-української війни.

До групи переговірників входили:

  • колишній радник Великої Британії з питань національної безпеки Тім Барроу;
  • колишній державний секретар Німеччини Маркус Едерер;
  • досвідчений французький дипломат П'єр Вімон;
  • колишній кремлівський чиновник, ім'я якого не розкривають.

Що цікаво, Барроу, як і МЗС Франції, не відповів на запит журналістів про коментар.

Натомість Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що йому нічого не відомо про згадані переговори.

"Вони не проводилися від імені Федерального міністерства закордонних справ або в координації з ним", - заявили у відомстві.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков також відмовився коментувати ці таємні перемовини.

"Нерідко колишні посадовці та аналітичні центри беруть участь в неофіційних дипломатичних зусиллях, не представляючи уряди, щоб дослідити потенційні шляхи розв'язання складних міжнародних проблем. Такі зустрічі зазвичай є приватними ініціативами без офіційного мандату й проходять на рівні експертних дискусій", - пояснює Bloomberg.

Головна мета таких переговорів - активний обмін ідеями, які згодом можуть бути передані офіційним урядовим каналам.

До речі, раніше стало відомо, що у Баку відбулася таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії. Сторони обговорювали можливі шляхи припинення війни РФ проти України. Неочікувані деталі розкрив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Також ми розповідали, як в українському МЗС відреагували на інформацію про цю "таємну зустріч".

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