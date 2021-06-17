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У Путина и Байдена разгногласия по Беларуси, - Кремль

Автор: Анастасия Рокитна

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин расходятся в позициях по Беларуси. Вчера они провели переговоры.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, Беларусь никоим образом не относится к числу приоритетов, которые стояли на повестке дня саммита.

"Естественно, расхождения по Беларуси", - заявил Песков.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не обсуждали участие Вашингтона в нормандском формате.

"Нет, это не обсуждалось", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, вчера в Женева провели встречу Путин и Байден. Они обсудили и Беларусь. Президент США говорил, что взгляды лидеров на ситуацию в стране различаются.

Отметим, на встрече Байден и Путин обсудили Украину. Американский лидер поддержал минские соглашения.

Президент РФ в свою очередь заявил, что у Москвы есть только одно обязательство по Украине способствовать реализации минских соглашений.

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