У Путина и Байдена разгногласия по Беларуси, - Кремль

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин расходятся в позициях по Беларуси. Вчера они провели переговоры.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, Беларусь никоим образом не относится к числу приоритетов, которые стояли на повестке дня саммита.
"Естественно, расхождения по Беларуси", - заявил Песков.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не обсуждали участие Вашингтона в нормандском формате.
"Нет, это не обсуждалось", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, вчера в Женева провели встречу Путин и Байден. Они обсудили и Беларусь. Президент США говорил, что взгляды лидеров на ситуацию в стране различаются.
Отметим, на встрече Байден и Путин обсудили Украину. Американский лидер поддержал минские соглашения.
Президент РФ в свою очередь заявил, что у Москвы есть только одно обязательство по Украине способствовать реализации минских соглашений.