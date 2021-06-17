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У Путіна і Байдена розголос по Білорусі, - Кремль

Автор: Анастасія Рокитна

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін розходяться в позиціях по Білорусі. Вчора вони провели переговори.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

За його словами, Білорусь жодним чином не відноситься до числа пріоритетів, які стояли на порядку денному саміту.

"Природно, розбіжності по Білорусі", - заявив Пєсков.

Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден не обговорювали участь Вашингтона в нормандському форматі.

"Ні, це не обговорювалося", - сказав прес-секретар президента РФ.

Нагадаємо, вчора у Женеві провели зустріч Путін і Байден. Вони обговорили і Білорусь. Президент США говорив, що погляди лідерів на ситуацію в країні різняться.

Зазначимо, на зустрічі Байден і Путін обговорили Україну. Американський лідер підтримав мінські угоди.

Президент РФ у свою чергу заявив, що у Москви є тільки одне зобов'язання по Україні сприяти реалізації мінських угод.

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Володимир ПутінДжозеф БайденБілорусь