У Путіна і Байдена розголос по Білорусі, - Кремль

За його словами, Білорусь жодним чином не відноситься до числа пріоритетів, які стояли на порядку денному саміту.

"Природно, розбіжності по Білорусі", - заявив Пєсков.

Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден не обговорювали участь Вашингтона в нормандському форматі.

"Ні, це не обговорювалося", - сказав прес-секретар президента РФ.