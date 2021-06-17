У Путина и Байдена разгногласия по Беларуси, - Кремль

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин расходятся в позициях по Беларуси. Вчера они провели переговоры.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

По его словам, Беларусь никоим образом не относится к числу приоритетов, которые стояли на повестке дня саммита.

"Естественно, расхождения по Беларуси", - заявил Песков.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не обсуждали участие Вашингтона в нормандском формате.

"Нет, это не обсуждалось", - сказал пресс-секретарь президента РФ.