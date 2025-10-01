У Путіна анонсували переговори зі США "по подразникам": що відомо

Мова йде про третій раунд переговорів між США та РФ, направлений на обговорення шляхів подолання "подразників" у відносинах двох країн.

"До кінця осені він точно відбудеться. Дат зараз немає, і все це у процесі обговорення знаходиться", - сказав Рябков в коментарі росЗМІ.

Щодо переговорів про завершення війни в Україні мова не йшла: востаннє цьому питанню був присвячений саміт лідерів країн на Алясці, який пройшов в серпні.

Попередні раунди переговорів США та Росії

27 лютого та 10 квітня у Стамбулі пройшли переговори, присвячені нормалізації умов роботи посольств Росії та США та обговоренню шляхів подолання подразників у відносинах двох країн.

Делегацію РФ на першому та другому раундах консультацій очолював нинішній посол у Вашингтоні Олександр Дарчієв, американську - заступник помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Соната Коултер.

Перша зустріч за зачиненими для преси дверима тривала понад шість годин, тривалість переговорів під час другого раунду склала п'ять із половиною годин.