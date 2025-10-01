У Путина анонсировали переговоры с США "по раздражителям": что известно

Переговоры России с Вашингтоном по устранению "раздражителей" в отношениях стран точно пройдут до конца осени, однако пока точных дат нет.
Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.
Речь идет о третьем раунде переговоров между США и РФ, направленном на обсуждение путей преодоления "раздражителей" в отношениях двух стран.
"До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится", - сказал Рябков в комментарии росСМИ.
О переговорах о завершении войны в Украине речь не шла: последний раз этому вопросу был посвящен саммит лидеров стран на Аляске, который прошел в августе.
27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные нормализации условий работы посольств России и США и обсуждению путей преодоления раздражителей в отношениях двух стран.
Делегацию РФ на первом и втором раундах консультаций возглавлял нынешний посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Первая встреча за закрытыми для прессы дверями длилась более шести часов, продолжительность переговоров во время второго раунда составила пять с половиной часов.
Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп угрожает РФ санкциями и тарифами в случае, если не будет мирного урегулирования войны в Украине.
Однако конкретных шагов против Москвы Трамп так и не сделал после последней встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
В сентябре 2025 года Трамп признал, что завершение войны в Украине оказалось значительно сложнее, чем он ожидал.
Сегодня стало известно, что Трампу надоели постоянные переговоры с Путиным об Украине, поскольку результата они не дают. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис.