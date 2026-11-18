Глава Кремля Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін провели переговори в Китаї напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Путін і Сі Цзіньпін провели переговори у форматі робочого сніданку. У вузькому складі також беруть участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і помічник Путіна Юрій Ушаков.

Російський диктатор назвав Сі Цзіньпіна другом і сказав, що щиро радий зустрічі. Про це він заявив на початку переговорів на полях саміту АТЕС.

Тристороння зустріч із Трампом запланована на 19 листопада.

Нагадаємо, Ушаков раніше розповів, що Путін обговорить із Сі Цзіньпіном Україну, Корейський півострів та інші міжнародні питання.

Також Путін мав розповісти китайському лідеру про підсумки останніх контактів зі США, зокрема про тристоронню зустріч в Абу-Дабі.