Глава Кремля Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Китае в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по формату рабочего завтрака. В узком составе также участвуют министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков.

Российский диктатор назвал Си Цзиньпина другом и сказал, что искренне рад встрече. Об этом он заявил в начале переговоров на полях саммита АТЭС.

Трехсторонняя встреча с Трампом намечена на 19 ноября.

Оновлено. Зустріч завершилася, вона тривала близько двох годин.

Напомним, Ушаков ранее рассказал, что Путин обсудит с Си Цзиньпином Украину, Корейский полуостров и другие международные вопросы.

Также Путин должен был рассказать китайскому лидеру об итогах последних контактов с США, в том числе о трехсторонней встрече в Абу-Даби.