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Кремль назвав дату зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна

18:02 14.11.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Кремль назвав дату зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна Фото: Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін (Getty Images)
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19 листопада у Шеньчжені відбудуться переговори президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та очільника Китаю Сі Цзіньпіна.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Тристоронній саміт Путіна, Сі Цзіньпіна та Трампа відбудеться 19 листопада в Шеньчжені", - уточнив Пєсков.

Жодних інших додаткових подробиці він поки не розкрив.

Наразі відомо, що політики планують обговорити багато важливих питань, однак не російсько-українську війну. Як виявилося, цю тему не хоче підіймати саме глава КНР.

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Китаї планує обговорити зі своїми колегами скорочення ядерних арсеналів.

Речниця американської адміністрації Олівія Уельс зазначила, що Трамп розглядає поширення ядерної зброї як серйозну небезпеку.

"Він обговорить питання скорочення ядерної зброї у світі, поширення якої, на думку президента Трампа, є дуже небезпечним", - сказала Уельс.

Як відомо, переговори відбудуться в китайському Шеньчжені. Вони стануть частиною форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Водночас в американській адміністрації не очікують, що під час зустрічі порушуватиметься тема російської війни проти України. Представник Білого дому пояснив це тим, що Вашингтон останнім часом активно контактував із Москвою, а Пекін не залучений до відповідного переговорного процесу.

"Останнім часом ми мали багато зустрічей із росіянами, але Китай, власне, не є частиною цього напрямку, тому обговорювати там питання України не видається доречним", - пояснив чиновник.

Крім того, Трамп не планує проводити окрему двосторонню зустріч із Путіним. Не передбачене й обговорення питання доступу України до супутникового зв'язку Starlink, який забезпечує компанія SpaceX Ілона Маска.

Сам Маск також вирушить до Китаю разом з американським президентом, однак до переговорів Трампа з Путіним і Сі Цзіньпіном він не долучатиметься.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна може зірватися через розбіжності за форматом.

Також ми писали, що саме глава Кремля хотів обговорити завершення війни в Україні на зустрічі з американським і китайським колегами.

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