Кремль назвав дату зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " ТАСС ".

"Тристоронній саміт Путіна, Сі Цзіньпіна та Трампа відбудеться 19 листопада в Шеньчжені", - уточнив Пєсков.

Жодних інших додаткових подробиці він поки не розкрив.

Наразі відомо, що політики планують обговорити багато важливих питань, однак не російсько-українську війну. Як виявилося, цю тему не хоче підіймати саме глава КНР.

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Китаї планує обговорити зі своїми колегами скорочення ядерних арсеналів.

Речниця американської адміністрації Олівія Уельс зазначила, що Трамп розглядає поширення ядерної зброї як серйозну небезпеку.

"Він обговорить питання скорочення ядерної зброї у світі, поширення якої, на думку президента Трампа, є дуже небезпечним", - сказала Уельс.

Як відомо, переговори відбудуться в китайському Шеньчжені. Вони стануть частиною форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Водночас в американській адміністрації не очікують, що під час зустрічі порушуватиметься тема російської війни проти України. Представник Білого дому пояснив це тим, що Вашингтон останнім часом активно контактував із Москвою, а Пекін не залучений до відповідного переговорного процесу.

"Останнім часом ми мали багато зустрічей із росіянами, але Китай, власне, не є частиною цього напрямку, тому обговорювати там питання України не видається доречним", - пояснив чиновник.

Крім того, Трамп не планує проводити окрему двосторонню зустріч із Путіним. Не передбачене й обговорення питання доступу України до супутникового зв'язку Starlink, який забезпечує компанія SpaceX Ілона Маска.

Сам Маск також вирушить до Китаю разом з американським президентом, однак до переговорів Трампа з Путіним і Сі Цзіньпіном він не долучатиметься.