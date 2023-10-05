Путін зробив заяву щодо причини катастрофи літака Пригожина

Путін заявив, що голова СК РФ Олександр Бастрикін доповів йому, що під час розслідування нібито було виявлено, що "зовнішнього впливу" на лайнер Пригожина не було.

"У тілах загиблих в авіакатастрофі літака засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина виявлено сліди ручних гранат", - сказав російський диктатор.

Російський диктатор зауважив, що експертизи на алкоголь чи наркотичні речовини у крові загиблих не проводили.

"На жаль, на наявність алкоголю або наркотичних засобів у крові загиблих експертизи не проводили, хоча ми знаємо, що після відомих подій у компанії в Петербурзі ФСБ виявила не тільки 10 мільярдів готівкою, а й п'ять кілограмів кокаїну. Але, на мій погляд, треба було б провести таку експертизу", - додав він.

Загибель Пригожина

Нагадаємо, літак групи "Вагнера" розбився 23 серпня неподалік резиденції Володимира Путіна на Валдаї, загинули десять людей. Російська влада стверджує, що серед пасажирів був Євген Пригожин.

Прес-служба Пригожина 29 серпня оголосила, що ватажка найманців таємно поховали на Прохорівському цвинтарі в Санкт-Петербурзі.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що однією з версій аварії літака Євгена Пригожина є "навмисне злодіяння".

У Білому домі все ж не виключають, що Путін може бути причетний до загибелі Пригожина, оскільки Кремль має довгу історію вбивства опонентів.

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