Путин заявил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил ему, что в ходе расследования якобы было обнаружено, что "внешнего влияния" на лайнер Пригожина не было.

"В телах погибших в авиакатастрофе самолета основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина обнаружены следы ручных гранат", - сказал российский диктатор.

Российский диктатор отметил, что экспертизы на алкоголь или наркотические вещества в крови погибших не проводили.

"К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертизы не проводили, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. Но, на мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу", - добавил он.

Гибель Пригожина

Напомним, самолет группы "Вагнера" разбился 23 августа неподалеку от резиденции Владимира Путина на Валдае, погибли десять человек. Российские власти утверждают, что среди пассажиров был Евгений Пригожин.

Пресс-служба Пригожина 29 августа объявила, что предводителя наемников тайно похоронили на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что одной из версий крушения самолета Евгения Пригожина является "умышленное злодеяние".

В Белом доме все же не исключают, что Путин может быть причастен к гибели Пригожина, поскольку Кремль имеет долгую историю убийства оппонентов.

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