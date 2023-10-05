Путин сделал заявление о причинах катастрофы самолета Пригожина

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "внешнего воздействия" на самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина якобы не было. Однако в телах жертв авиакатастрофы обнаружили остатки ручных гранат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина во время заседания дискуссионного клуба "Валдай".
Путин заявил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил ему, что в ходе расследования якобы было обнаружено, что "внешнего влияния" на лайнер Пригожина не было.
"В телах погибших в авиакатастрофе самолета основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина обнаружены следы ручных гранат", - сказал российский диктатор.
Российский диктатор отметил, что экспертизы на алкоголь или наркотические вещества в крови погибших не проводили.
"К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертизы не проводили, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. Но, на мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу", - добавил он.
Напомним, самолет группы "Вагнера" разбился 23 августа неподалеку от резиденции Владимира Путина на Валдае, погибли десять человек. Российские власти утверждают, что среди пассажиров был Евгений Пригожин.
Пресс-служба Пригожина 29 августа объявила, что предводителя наемников тайно похоронили на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что одной из версий крушения самолета Евгения Пригожина является "умышленное злодеяние".
В Белом доме все же не исключают, что Путин может быть причастен к гибели Пригожина, поскольку Кремль имеет долгую историю убийства оппонентов.
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