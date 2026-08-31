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Путин сделал циничное заявление об "урегулировании украинского конфликта"

21:08 31.08.2026 Пн
1 мин
Страна-агрессор только на словах желает мирных переговоров
aimg Елена Бджола
Путин сделал циничное заявление об "урегулировании украинского конфликта" Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Россия в очередной раз соврала о своих "мирных усилиях" насчет окончания войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина во время общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передаёт Interfax.

Циничные заявления Путина

Путин сказал Моди, что Россия якобы двигается по пути завершения "украинского конфликта".

Перед этим Моди призвал диктатора решать все проблемы мирными средствами и идти именно в этом направлении.

"Спасибо, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся", - лживо сказал Путин.

Также Моди упомянул об ожиданиях от визита Путина на сентябрьский саммит БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября.

Ранее РБК-Украина писало, что Моди во время общения с Путиным заявил: мир должен наконец-то отойти от бесконечной войны до ее прекращения.

Также сообщалось, что Путин не показывает намерения закончить войну против Украины. Однако на дипломатическом фронте возможны важные достижения в мирном процессе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, саммит при участии Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не имеет смысла без предварительной подготовки итогового документа.

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