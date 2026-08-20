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Путін зробив рекордну паузу у поїздках на свій улюблений курорт, - FT

19:35 20.08.2026 Чт
2 хв
Аеропорти порожніють, а готелі втрачають гостей
aimg Сергій Козачук
Путін зробив рекордну паузу у поїздках на свій улюблений курорт, - FT Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Через загрози атак українських безпілотників та розливи нафти кількість відпочивальників на російському чорноморському узбережжі скоротилася на 10,8% порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Вплив атак на курортний сезон

Сирени повітряної тривоги, вибухи, пожежі, нафтові плями у воді та черги на заправках стали частиною відпочинку для росіян.

Крім загрози ударів, узбережжя зазнає екологічних проблем через пошкодження нафтової інфраструктури.

Зокрема, в аеропорту Сочі бронювання квитків впало на 40%, а окремі готелі фіксують зменшення кількості гостей до 20%.

Через безпекову ситуацію свій улюблений курорт перестав відвідувати й роісйський диктатор Володимир Путін. Якщо у 2021 році він приїздив до Сочі 24 рази, то у 2024-2025 роках з'являвся там лише двічі.

"Коли я ввечері виходжу на набережну, відчуваю цей дивний дисонанс - музика, танці... Але люди так втомилися жити в цьому жахливому кошмарі, що їм просто байдуже. Вони просто хочуть змінити обстановку", - розповіла власниця гостьового будинку в Кабардинці.

Чому росіяни продовжують їхати

Незважаючи на ризики, більшість пляжів та кафе залишаються переповненими.

Головна причина - відсутність альтернатив для більшості громадян РФ:

  • понад 65% росіян ніколи не були за кордоном, а 30% не виїжджали за межі власного регіону;
  • через санкції, скасування рейсів та проблеми з картками понад 80% поїздок здійснюються всередині Росії;
  • працівникам підприємств військово-промислового комплексу взагалі заборонено виїзд з країни.

"Сирени майже не вмикалися, а тепер вони кричать кілька разів на день", - зазначив капітан туристичного човна з Архипо-Осипівки, додавши, що відвідувачі пляжів здебільшого ігнорують сигнали небезпеки.

Заяви Путіна про мир та наслідки атак ЗСУ

Нагадаємо, раніше перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця заявив, що Володимир Путін не налаштований на мирні перемовини.

За його словами, російський диктатор цинічно цинічно розраховує на те, що українці не зможуть пережити наступну зиму в умовах постійного терору.

Водночас у Кремлі намагаються применшити масштаб руйнувань від ударів по власних об'єктах.

Путін "не помітив" критичних наслідків атак на російську інфраструктуру та промисловість, хоча удари створюють відчутний негативний ефект для економіки країни-агресора.

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