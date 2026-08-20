Путин сделал рекордную паузу в поездках на свой любимый курорт, - FT

Из-за угроз атак украинских беспилотников и разлива нефти количество отдыхающих на российском черноморском побережье сократилось на 10,8% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Влияние атак на курортный сезон

Сирены воздушной тревоги, взрывы, пожары, нефтяные пятна в воде и очереди на заправках стали частью отдыха для россиян.

Кроме угрозы ударов, побережье испытывает экологические проблемы из-за повреждения нефтяной инфраструктуры.

В частности, в аэропорту Сочи бронирование билетов упало на 40%, а отдельные гостиницы фиксируют уменьшение количества гостей до 20%.

Из-за ситуации с безопасностью свой любимый курорт перестал посещать и российский диктатор Владимир Путин. Если в 2021 году он приезжал в Сочи 24 раза, то в 2024-2025 годах появлялся там всего дважды.

"Когда я вечером выхожу на набережную, чувствую этот странный диссонанс - музыка, танцы... Но люди так устали жить в этом ужасном кошмаре, что им просто безразлично. Они просто хотят сменить обстановку", - рассказала владелица гостевого дома в Кабардинке.

Почему россияне продолжают ехать

Несмотря на риски, большинство пляжей и кафе остаются переполненными.

Главная причина - отсутствие альтернатив для большинства граждан РФ:

более 65% россиян никогда не были за границей, а 30% не уезжали за пределы собственного региона;

из-за санкций, отмены рейсов и проблем с карточками более 80% поездок совершаются внутри России;

работникам предприятий военно-промышленного комплекса вообще запрещен выезд из страны.

"Сирены почти не включались, а теперь они кричат несколько раз в день", - отметил капитан туристической лодки из Архипо-Осиповки, добавив, что посетители пляжей в большинстве своем игнорируют сигналы опасности.