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Путин сделал рекордную паузу в поездках на свой любимый курорт, - FT

19:35 20.08.2026 Чт
2 мин
Аэропорты пустеют, а отели теряют гостей
aimg Сергей Козачук
Путин сделал рекордную паузу в поездках на свой любимый курорт, - FT Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Из-за угроз атак украинских беспилотников и разлива нефти количество отдыхающих на российском черноморском побережье сократилось на 10,8% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Влияние атак на курортный сезон

Сирены воздушной тревоги, взрывы, пожары, нефтяные пятна в воде и очереди на заправках стали частью отдыха для россиян.

Кроме угрозы ударов, побережье испытывает экологические проблемы из-за повреждения нефтяной инфраструктуры.

В частности, в аэропорту Сочи бронирование билетов упало на 40%, а отдельные гостиницы фиксируют уменьшение количества гостей до 20%.

Из-за ситуации с безопасностью свой любимый курорт перестал посещать и российский диктатор Владимир Путин. Если в 2021 году он приезжал в Сочи 24 раза, то в 2024-2025 годах появлялся там всего дважды.

"Когда я вечером выхожу на набережную, чувствую этот странный диссонанс - музыка, танцы... Но люди так устали жить в этом ужасном кошмаре, что им просто безразлично. Они просто хотят сменить обстановку", - рассказала владелица гостевого дома в Кабардинке.

Почему россияне продолжают ехать

Несмотря на риски, большинство пляжей и кафе остаются переполненными.

Главная причина - отсутствие альтернатив для большинства граждан РФ:

  • более 65% россиян никогда не были за границей, а 30% не уезжали за пределы собственного региона;
  • из-за санкций, отмены рейсов и проблем с карточками более 80% поездок совершаются внутри России;
  • работникам предприятий военно-промышленного комплекса вообще запрещен выезд из страны.

"Сирены почти не включались, а теперь они кричат несколько раз в день", - отметил капитан туристической лодки из Архипо-Осиповки, добавив, что посетители пляжей в большинстве своем игнорируют сигналы опасности.

Заявления Путина о мире и последствиях атак ВСУ

Напомним, ранее первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица заявил, что Владимир Путин не настроен на мирные переговоры.

По его словам, российский диктатор цинично цинично рассчитывает, что украинцы не смогут пережить следующую зиму в условиях постоянного террора.

В то же время в Кремле пытаются приуменьшить масштаб разрушений от ударов по собственным объектам.

Путин "не заметил" критических последствий атак на российскую инфраструктуру и промышленность, хотя удары создают ощутимый негативный эффект для экономики страны-агрессора.

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