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Кислиця назвав цинічну причину відмови Путіна від мирних переговорів

18:30 20.08.2026 Чт
2 хв
Російський диктатор робить ставку на терор проти мирних громадян України
aimg Олена Бджола
Кислиця назвав цинічну причину відмови Путіна від мирних переговорів Фото: перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця (Getty Images)
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Глава Кремля Володимир Путін не налаштований на мирні перемовини. Він думає, що українці не переживуть наступну зиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника керівника Офісу президента України Сергія Кислиці, передає "Укрінформ".

Путін не хоче переговорів

Кислиця уточнив логіку дій диктатора РФ щодо переговорів.

"У Путіна тепер немає жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і до її кінця, тобто до середини березня, у нього буде ще менше мотивації", - каже він.

Путін вважатиме, що українці не настільки сильні як нація, щоб пережити цю зиму, повідомив Кислиця.

При цьому він додав, що Україна все одно розглядає дипломатичні шляхи завершення війни.

"Дипломатія має працювати за будь-яких обставин, тому що наші опоненти й вороги намагаються насадити в різних столицях світу думку, що саме українці не хочуть покласти край війні й прагнуть ескалації", - сказав Кислиця.

Україна продовжує озвучувати партнерам свою позицію як готовність:

  • сідати за стіл переговорів,
  • слухати американську сторону,
  • розмовляти з росіянами,
  • доводити наші аргументи, чому ця війна має припинитися.

Деталі мирних перемовин

Чиновник також наголосив на важливості візиту переговорників президента США Дональда Трампа до Києва, який відкладався вже кілька разів.

"Я вважаю, що останні 2,5 місяці були дуже активними, тому що у президента були дуже плідні розмови - як дистанційні, так і офлайн - із президентом Сполучених Штатів", - повіддомив Кислиця.

На його думку, "атмосфера і рівень взаєморозуміння між Україною і США, принаймні як це формально виглядало, у період із червня по серпень були безпрецедентними".

Раніше РБК-Україна писало, що у Кремлі вкотре підтвердили: ніякої "заморозки" війни проти України вони не планують. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Крім того, Росія нібито ніколи не погодиться на "замороження" бойових дій в Україні без усунення "першопричин" війни. З такою заявою виступив заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін.

Ще повідомлялося, що попри значний прогрес у мирних переговорах, Україна та Росія не змогли дійти компромісу щодо ключових спірних питань, каже Кислиця.

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