Путін зробив нову заяву про умови завершення війни проти України
Можна домовитися про прийнятний варіант припинення війни Росії проти України, "якщо здоровий глузд переможе". Якщо ні, то доведеться вирішити все збройним шляхом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час пресконференції після візиту до Китаю.
За його словами, "якщо здоровий глузд переможе", то домовитися про прийнятний варіант припинення війни можна.
"Тим більше, що ми бачимо настрій чинної адміністрації США, бачимо заклики знайти ці рішення, бачимо світло в кінці тунелю. Якщо ні, то доведеться вирішити все збройним шляхом", - сказав російський диктатор.
Умови Росії для "тривалого" миру в Україні
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умови Кремля, які, на його думку, стануть запорукою "тривалого" миру.
За словами очільника російського МЗС, для досягнення тривалого миру, слід визнати та закріпити в міжнародно-правовій формі нові "територіальні реалії", що склалися після приєднання Криму, Севастополя, "ДНР" та "ЛНР", а також Запорізької та Херсонської областей до Росії внаслідок т.зв. "референдумів".
"Має бути гарантований нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України. Ці умови були зафіксовані в Декларації про державний суверенітет України 1990 року, і саме на їхній основі Росія та міжнародна спільнота визнали українську державність", - зазначив Лавров.