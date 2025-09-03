Путін зробив нову заяву про умови завершення війни проти України

Можна домовитися про прийнятний варіант припинення війни Росії проти України, "якщо здоровий глузд переможе". Якщо ні, то доведеться вирішити все збройним шляхом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час пресконференції після візиту до Китаю.

За його словами, "якщо здоровий глузд переможе", то домовитися про прийнятний варіант припинення війни можна. "Тим більше, що ми бачимо настрій чинної адміністрації США, бачимо заклики знайти ці рішення, бачимо світло в кінці тунелю. Якщо ні, то доведеться вирішити все збройним шляхом", - сказав російський диктатор.