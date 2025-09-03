Путин сделал новое заявление об условиях завершения войны против Украины

Можно договориться о приемлемом варианте прекращения войны России против Украины, "если здравый смысл победит". Если нет, то придется решить все вооруженным путем.

Как сообщает РБК-Украина, об этом российский диктатор Владимир Путин заявил во время пресс-конференции после визита в Китай.

По его словам, "если здравый смысл победит", то договориться о приемлемом варианте прекращения войны можно. "Тем более, что мы видим настрой действующей администрации США, видим призывы найти эти решения, видим свет в конце тоннеля. Если нет, то придется решить все вооруженным путем", - сказал российский диктатор.