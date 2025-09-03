ua en ru
Путин сделал новое заявление об условиях завершения войны против Украины

Среда 03 сентября 2025 17:28
UA EN RU
Путин сделал новое заявление об условиях завершения войны против Украины Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Можно договориться о приемлемом варианте прекращения войны России против Украины, "если здравый смысл победит". Если нет, то придется решить все вооруженным путем.

Как сообщает РБК-Украина, об этом российский диктатор Владимир Путин заявил во время пресс-конференции после визита в Китай.

По его словам, "если здравый смысл победит", то договориться о приемлемом варианте прекращения войны можно.

"Тем более, что мы видим настрой действующей администрации США, видим призывы найти эти решения, видим свет в конце тоннеля. Если нет, то придется решить все вооруженным путем", - сказал российский диктатор.

Условия России для "длительного" мира в Украине

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия Кремля, которые, по его мнению, станут залогом "длительного" мира.

По словам главы российского МИД, для достижения длительного мира, следует признать и закрепить в международно-правовой форме новые "территориальные реалии", сложившиеся после присоединения Крыма, Севастополя, "ДНР" и "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областей к России в результате т.н. "референдумов".

"Должен быть гарантирован нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Эти условия были зафиксированы в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года, и именно на их основе Россия и международное сообщество признали украинскую государственность", - отметил Лавров.

