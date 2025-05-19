Путин сделал новое заявление о прекращении огня после переговоров с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин поговорил с президентом США Дональдом Трампом. Они, в частности, обсуждали возможное прекращение огня между Украиной и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина.

По словам Путина, разговор был "очень содержательным и весьма откровенным", а также "полезным".

Диктатор утверждает, что Трамп высказал свою позицию по прекращению огня между Украиной и Россией.

"Со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование "украинского кризиса". Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру", - рассказал Путин.

Он добавил, что Россия якобы готова работать с Украиной над меморандумом "по поводу возможного будущего мирного договора, с определением ряда позиций: принципов урегулирования, сроков возможного заключения мирного соглашения, включая и возможное прекращение огня на определенное время".

Глава Кремля уточнил, что такие результаты возможны в случае "достижения соответствующих договоренностей".