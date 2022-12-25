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Путін зробив нову заяву про переговори з Україною

Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну у небажанні мирних переговорів для припинення війни. Нібито Кремль готовий зупинитися на "прийнятних розв'язках".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю в програмі "Москва. Кремль. Путин" на "Россия-1".

"Ми готові домовлятися з усіма з учасниками цього процесу про прийнятні якісь розв'язки, але це їхня справа - не ми ж відмовляємося від переговорів, а вони (Україна, - ред.)", - сказав він.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін постійно використовує заклики до переговорного процесу, щоби ізолювати Україну від підтримки західних партнерів.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Росія може піти на фальшивий мир з Україною для того, щоб підготувати новий напад.

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