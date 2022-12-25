RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной

Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в нежелании мирных переговоров для прекращения войны. Якобы Кремль готов остановиться на "приемлемых развязках".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на "Россия-1".

"Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса (войны в Украине, - ред.) о приемлемых каких-то развязках, но это их дело - не мы же отказываемся от переговоров, а они ", - сказал он.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин постоянно использует призывы к переговорному процессу, чтобы изолировать Украину от поддержки западных партнеров.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия может пойти на фальшивый мир с Украиной для того, чтобы подготовить новое нападение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинВойна в Украине