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Блінкен припустив, що РФ може піти на фальшивий мир з Україною для нового наступу

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Вашингтон, Вівторок 06 грудня 2022 16:49
Блінкен припустив, що РФ може піти на фальшивий мир з Україною для нового наступу Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни можуть ініціювати фальшивий мир з Україною, якщо їхні нинішні плани проваляться. Таким чином вони можуть підготуватися до нового наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена WSJ CEO Council Summit.

За його словами, війна Росії проти України скоріш за все закінчиться переговорами, але важливо буде досягти справедливого, а не фальшивого миру, до якого може вдатися країна-агресор.

Блінкен вважає, що такий сценарій можливий, якщо плани Росії змусити український народ опустити руки проваляться.

"Можна собі уявити, що росіяни спробують знайти вихід, який був би фальшивим виходом, під яким я маю на увазі: о, давайте припинимо вогонь, давайте просто заморозимо все на місці, отримаємо заморожений конфлікт, ніколи не вестимемо переговори про територію, яку вони захопили і продовжують утримувати; відпочинемо, переоснастимося, перегрупуємося, знову нападемо", - додав держсекретар.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що влада Росії за допомогою переговорів з Україною хоче не миру, а зберегти вкрадене.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, наша країна готова вести переговори з РФ, проте з тим, хто зможе визнати, що Росія стала окупантом і справді готова до миру.

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