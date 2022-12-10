Навіщо Путін постійно закликає Україну до переговорів: в ISW озвучили відповідь
Президент РФ Володимир Путін постійно використовує заклики до переговорного процесу, аби ізолювати Україну від підтримки західних партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що російський диктатор прагне використитати будь-яке припинення вогню та вікно для діалогу, щоб дати своїм військам час для відновлення сил, таким чином позбавивши Україну ініціативи.
"Однак угода про припинення вогню, яка досягнеться достатньо швидко, щоб дозволити військам РФ відпочити та переозброїтися цієї зими, вкрай малоймовірна", - вказують у ISW.
Фахівці підкреслили, що для переговорів про тривале припинення вогню на всьому театрі бойових дій потрібен час, а Росія та Україна перебувають надзвичайно далеко одна від одної для будь-якої такої угоди.
"Більш імовірно, що Путін розпалює дискусії про припинення вогню насамперед як частину інформаційної операції, спрямованої на посилення розколу між Україною та її прихильниками, зображуючи Київ таким, що не бажає розмовляти", - додали в Інституті вивчення війни.
Ключові висновки ISW:
- Позиція Путіна в російському інформаційному просторі продовжує коливатися між підтримкою російського міністерства оборони (МО) та підтримкою націоналістичної та провоєнної спільноти мілблогерів.
- Незалежне розслідування з відкритих джерел, проведене російською службою Бі-Бі-Сі та незалежним російським виданням "Медіазона", виявило, що члени російських національних республік відправляються в Україну непропорційно частіше, ніж етнічно російські області, але етнічні росіяни гинуть пропорційно їхньому представництву в населенні РФ.
- Російські чиновники посилили чинне законодавство, щоб придушити внутрішнє інакомислення.
- Високопоставлені чиновники США заявили, що Росія надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на системи озброєнь іранського виробництва.
- Російські війська створили оборонні рубежі біля Сватового, а українські війська вели наземні наступи поблизу Кремінної.
- Російські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута та Авдіївки.
- Можливо, російські війська зайняли позиції на острові на захід від Херсона в річці Дніпро.
- Кампанія українських військ із блокування російських військових активів і логістичних центрів на півдні України, ймовірно, погіршила російські сили, їхні лінії матеріально-технічного забезпечення та моральний дух РФ в цілому.
- Путін подвоїв заяви про те, що Росія не проводитиме другу хвилю мобілізації на тлі постійного занепокоєння російського суспільства.
- Окупанти продовжували посилювати фізичний, правовий і соціальний контроль над захопленими територіями.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Росія може піти на фальшивий мир з Україною для того, щоб підготувати новий напад.
Також ми писали, що, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, спроби західних країн переконати Київ вести переговори з Москвою після серії великих військових перемог українців є рівносильними закликам до капітуляції.
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