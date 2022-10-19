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Путін знову звинуватив українські спецслужби у вибуху на Кримському мосту

Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія продовжує вважати, що українські спецслужби нібито причетні до вибуху на Кримському мосту, внаслідок якого стався обвал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна в ході засідання Ради безпеки.

"Саме українськими спецслужбами було організовано вибух на Кримському мосту", - заявив російський диктатор.

Також він нагадав про псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях і додав, що влада України "відмовилася визнати волю і вибір людей і відкидає будь-які пропозиції про переговори" та через це нібито тривають обстріли.

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мості пролунав потужний вибух і сталася масштабна пожежа. В результаті було пошкоджено автомобільну частину мосту.

Після цього Путін заявляв, що авторами "теракту на Кримському мосту є спецслужби України".

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Крымский мостВійна Росії проти України