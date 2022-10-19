Путин снова обвинил украинские спецслужбы во взрыве на Крымском мосту

Россия продолжает считать, что украинские спецслужбы якобы причастны во взрыве на Крымском мосту, в результате которого произошел обвал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление президента РФ Владимира Путина в ходе заседания Совбеза.
"Именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту", - заявил российский диктатор.
Также он напомнил о псевдореферендумах на временно оккупированных территориях и добавил, что власти Украины "отказались признать волю и выбор людей и отвергают любые предложения о переговорах" и из-за этого якобы продолжаются обстрелы.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту раздался мощный взрыв и произошел масштабный пожар. В результате была повреждена автомобильная часть моста.
После этого Путин заявлял, что авторами "теракта на Крымском мосту являются спецслужбы Украины".
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