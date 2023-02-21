Байден: громадяни Молдови проявляють рішучість та рухаються у бік демократії
Громадяни Молдови проявляють рішучість, хочуть рухатися у бік демократії та вступити до братства європейських країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США Джо Байдена у рамках візиту до Польщі.
Громадяни Молдови виявляють рішучість. У цій країні люди хочуть бути вільними", - заявив Байден.
За його словами, вони завоювали цю свободу, щоб рухатися у бік демократії та вступити до братства європейських країн.
"Президент Мая Санду очолює цю боротьбу, вона сьогодні тут. Я гордий підтримувати вас і народ Молдови, що любить свободу", - заявив президент США.
Байден також звернувся до присутніх із проханням поаплодувати Санду та Молдові, які прагнуть потрапити до Євросоюзу.
Нещодавно українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.
Після цього президент Мая Санду заявила про те, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні.
Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що РФ планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військ.
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