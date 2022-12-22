Путін знову відзначився цинічною заявою: "Наша мета - закінчити цю війну"

Росія нібито хоче якнайшвидше закінчити війну проти України, а не загострювати ситуацію далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна.

"Наша мета не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а навпаки - закінчити цю війну, ми цього прагнемо і будемо далі прагнути", - сказав він.

При цьому диктатор додав, що усі збройні конфлікти закінчуються переговорами.

"Чим швидше це стане зрозуміло Києву, тим краще", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше в російському Генштабі вигадали нову мету РФ у війні проти України. Путін також заявляв, що планом війни є нібито "допомога мешканцям Донбасу".

Крім того, російський диктатор заявляв, що так звана "спеціальна військова операція" може стати тривалим процесом.

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