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Путин снова отличился циничным заявлением: "Наша цель - закончить эту войну"

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Четверг 22 декабря 2022 18:24
Путин снова отличился циничным заявлением: "Наша цель - закончить эту войну" Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия якобы хочет поскорее закончить войну против Украины, а не заострять ситуацию дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина.

"Наша цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот - закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться", - сказал он.

При этом диктатор добавил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами.

"Чем быстрее это станет ясно Киеву, тем лучше", - добавил Путин.

Напомним, ранее в российском Генштабе придумали новую цель РФ в войне против Украины. Путин также заявлял, что планом войны является якобы "помощь жителям Донбасса".

Кроме того, российский диктатор заявлял, что так называемая "специальная военная операция" может стать длительным процессом.

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Владимир Путин Война России против Украины Российская Федерация
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