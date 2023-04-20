Путін знищив найбільш боєздатну частину армії Росії, пославши її в Україну, - ГУР

За його словами, наразі війська РФ тактичні операції можуть планувати і спробувати їх реалізовувати. Інша справа - в цілому росіяни переходять до стратегічної оборони.

"Розпіарений "великий" зимовий наступ, який довго анонсувався, ми вже бачимо, що давно позаду, оскільки чергові задачі ворога провалені", - зауважив Юсов.

Він підкреслив, що в окупантів немає сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року.

"Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, нехай навіть часто застарілої. Але найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне Путін, пославши у м’ясорубку", - заявив Юсов.

При цьому він нагадав, що наші Сили безпеки та оборони своєю чергою готуються до звільнення української території.

Нагадаємо, що втрати російської армії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 184420 військових вбитими.

Як повідомлялося, втрати РФ в Україні досягли історичного антирекорду з часів Другої світової.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.