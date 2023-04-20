Путин уничтожил наиболее боеспособную часть армии России, послав ее в Украину, - ГУР

По его словам, в настоящее время войска РФ тактические операции могут планировать и попытаться их реализовывать. Другое дело - в целом россияне переходят к стратегической обороне.

"Распиаренное "большое" зимнее наступление, которое долго анонсировалось, мы уже видим, что давно позади, поскольку очередные задачи врага провалены", - заметил Юсов.

Он подчеркнул, что у оккупантов нет сегодня сил повторять те попытки, которые мы видели после 24 февраля прошлого года.

"Но это не значит, что враг разбит или не несет опасности для Украины. Есть большое количество живой силы, мобилизационный потенциал, значительное количество техники, пусть даже часто устаревшей. Но самая боеспособная часть российской армии уничтожена в Украине. Уничтожил ее собственно Путин, послав в мясорубку", - заявил Юсов.

При этом он напомнил, что наши Силы безопасности и обороны в свою очередь готовятся к освобождению украинской территории.

Напомним, что потери российской армии в войне против Украины с начала полномасштабного вторжения составляют около 184 420 военных убитыми.

Как сообщалось, потери РФ в Украине достигли исторического антирекорда со времен Второй мировой.

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