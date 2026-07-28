Путін знайшов нових "винних" у війні з Україною

Американські аналітики звернули увагу на нещодавню промову глави Кремля. Вона пролунала 26 липня під час його виступу з нагоди Дня Військово-морського флоту Росії.

Путін цинічно заявив про необхідність згуртувати російське суспільство навколо війни проти України. На переконання експертів, ці слова свідчать про намір ще більше мілітаризувати населення РФ.

Однак на цьому диктатор вирішив не зупинятися. Уже 27 липня під час зустрічі з депутатами Державної думи він заговорив про єдність влади у підтримці війни.

Путін нагадав, що за останні п'ять років Держдума ухвалила майже 3 тисячі законів для забезпечення потреб армії, оборонної промисловості, економіки та суспільства в умовах війни.

Ба більше, глава Кремля зазначив, що депутати колективно схвалили закони про включення до складу РФ тимчасово окупованих частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

На переконання американських аналітиків, такими заявами Путін намагається перекласти частину відповідальності за тривалу й дороговартісну війну на депутатів і російське суспільство.

"Він (Путін. - ред.) також намагається представити їх як таких, що повністю підтримують його рішення напередодні виборів до Держдуми у вересні 2026 року", - вважає команда ISW.