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Путин нашел новых "виновных" в войне с Украиной

14:48 28.07.2026 Вт
2 мин
Что задумал диктатор на этот раз?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Путин (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин начал перекладывать ответственность за войну против Украины на депутатов Госдумы и граждан РФ. У главы Кремля есть вполне конкретная цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики обратили внимание на недавнюю речь главы Кремля. Она прозвучала 26 июля во время его выступления по случаю Дня Военно-морского флота России.

Путин цинично заявил о необходимости сплотить российское общество вокруг войны против Украины. По мнению экспертов, эти слова свидетельствуют о намерении еще больше милитаризировать население РФ.

Однако на этом диктатор решил не останавливаться. Уже 27 июля, во время встречи с депутатами Государственной думы, он заговорил о единстве власти в поддержке войны.

Путин напомнил, что за последние пять лет Госдума приняла около 3 тысяч законов для обеспечения потребностей армии, оборонной промышленности, экономики и общества в условиях войны.

Более того, глава Кремля отметил, что депутаты коллективно одобрили законы о включении в состав РФ временно оккупированных частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

По мнению американских аналитиков, такими заявлениями Путин пытается переложить часть ответственности за длительную и дорогостоящую войну на депутатов и российское общество.

"Он (Путин. - ред.) также пытается представить их как полностью поддерживающих его решение накануне выборов в Госдуму в сентябре 2026 года", - считает команда ISW.

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