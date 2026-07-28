Путин нашел новых "виновных" в войне с Украиной

Американские аналитики обратили внимание на недавнюю речь главы Кремля. Она прозвучала 26 июля во время его выступления по случаю Дня Военно-морского флота России.

Путин цинично заявил о необходимости сплотить российское общество вокруг войны против Украины. По мнению экспертов, эти слова свидетельствуют о намерении еще больше милитаризировать население РФ.

Однако на этом диктатор решил не останавливаться. Уже 27 июля, во время встречи с депутатами Государственной думы, он заговорил о единстве власти в поддержке войны.

Путин напомнил, что за последние пять лет Госдума приняла около 3 тысяч законов для обеспечения потребностей армии, оборонной промышленности, экономики и общества в условиях войны.

Более того, глава Кремля отметил, что депутаты коллективно одобрили законы о включении в состав РФ временно оккупированных частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

По мнению американских аналитиков, такими заявлениями Путин пытается переложить часть ответственности за длительную и дорогостоящую войну на депутатов и российское общество.

"Он (Путин. - ред.) также пытается представить их как полностью поддерживающих его решение накануне выборов в Госдуму в сентябре 2026 года", - считает команда ISW.