Путін знайшов крайніх у провалі мобілізації в Росії

"Спочатку Міністерство оборони доповіло, що немає необхідності призивати цілу низку категорій наших громадян у рамках мобілізації. Але відповідних змін до нормативно-правової бази вчасно не внесли", - сказав він.

Тому, за його словами, у проекті указу, який надав уряд і Міністерство оборони, не було враховано початкову позицію самого Міноборони.

"І доведеться вносити до цього документу відповідні корективи", - додав він.

Так, сьогодні Путін підписав указ про відстрочку для студентів аспірантури, а також тих, хто навчається на програмах ординатури та асистентури-стажування.