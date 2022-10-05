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Путин нашел крайних в провале мобилизации в России

Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин обвинил правительство в ненадлежащем составлении указа о частичной мобилизации в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина.

"Изначально Министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации. Но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно не внесли", - сказал он.

Поэтому, по его словам, в проекте указа, который представило правительство и Министерство оборони, не было учтено изначальную позицию самого Минобороны.

"И призодится вносить в этот документ соответсвующие коррективы", - добавил он.

Так, сегодня Путин подписал указ об отсрочке для студентов аспирантуры, а также тех, кто учится на программах ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Напомним, что новые мобилизованные из России уже появились во временно оккупированных районах юга Украины.

Также РБК-Украина писало, что мобилизированный россиянин сдался в плен через пять дней после отправки на войну в Украину.

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Российская ФедерацияВладимир ПутинМобилизация в России