Путин нашел крайних в провале мобилизации в России

Российский диктатор Владимир Путин обвинил правительство в ненадлежащем составлении указа о частичной мобилизации в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина.
"Изначально Министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации. Но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно не внесли", - сказал он.
Поэтому, по его словам, в проекте указа, который представило правительство и Министерство оборони, не было учтено изначальную позицию самого Минобороны.
"И призодится вносить в этот документ соответсвующие коррективы", - добавил он.
Так, сегодня Путин подписал указ об отсрочке для студентов аспирантуры, а также тех, кто учится на программах ординатуры и ассистентуры-стажировки.
Напомним, что новые мобилизованные из России уже появились во временно оккупированных районах юга Украины.
Также РБК-Украина писало, что мобилизированный россиянин сдался в плен через пять дней после отправки на войну в Украину.
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