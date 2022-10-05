Путин нашел крайних в провале мобилизации в России

"Изначально Министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации. Но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно не внесли", - сказал он.

Поэтому, по его словам, в проекте указа, который представило правительство и Министерство оборони, не было учтено изначальную позицию самого Минобороны.

"И призодится вносить в этот документ соответсвующие коррективы", - добавил он.

Так, сегодня Путин подписал указ об отсрочке для студентов аспирантуры, а также тех, кто учится на программах ординатуры и ассистентуры-стажировки.