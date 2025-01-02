Путін знаходитиме причини, щоб не сісти за стіл переговорів, - Зеленський

Переговори України та Росії

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що у перший день на посаді президента США він хоче посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Перед виборами Трамп неодноразово заявляв, що завершить війну в Україні за 24 години.

Раніше в Офісі президента України назвали головну умову для початку переговорів з Росією - відхід ворожих військ на позиції до 24 лютого 2022 року. Там наголосили, що Україна проти заморожування війни.

Також, за словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, Україна може вести переговори про мир з Росією, але тільки через інструменти примусу. Для тиску на країну-агресора потрібна економічна та дипломатична єдність.

Водночас у Держдепі США заявляли, що Сполучені Штати наразі не бачать жодних підтверджень, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів про завершення війни в Україні не на своїх умовах.

Додамо, що буквально нещодавно глава МЗС Росії Сергій Лавров встиг відхилити "мирні пропозиції" команди Трампа. Хоча офіційних ініціатив зі США ще навіть не надходило.

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