США не бачать підтверджень, що Путін готовий завершити війну не на своїх умовах, - Держдеп
Сполучені Штати Америки наразі не бачать жодних підтверджень, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів про завершення війни в Україні не на своїх умовах.
Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Ми не бачимо жодних підтверджень того, що Путін готовий відмовитися від своєї вимоги продовжувати поглинати українську територію. Я впевнений, що існують переговори, на які погодиться Путін, де він отримає все, що хоче, а Україна не отримає нічого з того, на що вона має право згідно зі Статутом ООН", - сказав Міллер.
Однак, він зазначив, що це не ті переговори, в яких зацікавлений президент України Володимир Зеленський, "та й не повинен бути зацікавлений".
Нагадаємо, раніше в Офісі президента України назвали головну умову для початку переговорів з Росією - відхід ворожих військ на позиції до 24 лютого 2022 року. Там наголосили, що Україна проти заморожування війни.
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