Путин будет находить причины, чтобы не сесть за стол переговоров, - Зеленский

Переговоры Украины и России

Напомним, Дональд Трамп заявил, что в первый день на посту президента США он хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров. Перед выборами Трамп неоднократно заявлял, что завершит войну в Украине за 24 часа.

Ранее в Офисе президента Украины назвали главное условие для начала переговоров с Россией - отход вражеских войск на позиции до 24 февраля 2022 года. Там отметили, что Украина против замораживания войны.

Также, по словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, Украина может вести переговоры о мире с Россией, но только через инструменты принуждения. Для давления на страну-агрессора нужно экономическое и дипломатическое единство.

В то же время в Госдепе США заявляли, что Соединенные Штаты пока не видят никаких подтверждений, что российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам о завершении войны в Украине не на своих условиях.

Добавим, что буквально недавно глава МИД России Сергей Лавров успел отклонить "мирные предложения" команды Трампа. Хотя официальных инициатив из США еще даже не поступало.

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