Переговори України та Росії

Нагадаємо, минулого тижня в п'ятницю Україна і Росія провели прямі переговори. Вони пройшли в Стамбулі.

Від Росії очікували, що вона щонайменше відправить для участі в діалозі топчиновників, як зробила це Україна. Президент України Володимир Зеленський навіть пропонував зустріч російському диктатору Володимиру Путіну.

Але Путін ухвалив рішення відправити до Стамбула делегацію рядових чиновників. Її очолив помічник російського диктатора Володимир Мединський.

Під час переговорів сторони так і не домовилися про припинення вогню як мінімум на 30 днів. Головною перешкодою для такого кроку залишається Росія та її вимоги.

Генсек НАТО Марк Рютте, коментуючи низький рівень делегації Росії, зазначав, що Путін упустив свій шанс для прогресу на шляху до миру.

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