Україна запропонувала Росії провести зустріч у Стамбулі на найвищому рівні. Але диктатор Володимир Путін відмовився, тим самим втративши можливість просування на шляху до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Рютте нагадав, що країни Заходу ініціювали "коаліцію рішучих" та інші ініціативи, які спрямовані на те, щоб коли Україна і Росія домовляться про припинення вогню або мир, така угода буде тривалою і міцною.

Генсек пояснив, що Захід хоче не допустити повторення ситуації з Мінськими угодами, які почали порушувати буквально одразу після їх підписання. Ми не можемо допустити повторення цього. Мир має бути довговічним, стійким.

"І цього тижня м'яч тепер явно на боці Росії. Росія зараз направляє делегацію низького рівня і втрачає можливість, яку запропонував президент Зеленський... Тож Україна явно готова грати, але тепер м'яч на боці Росії", - додав він.

Генсек висловив подяку США, які зосередилися на цьому питанні. За його словами, і президент США Дональд Трамп з усією своєю командою, і держсекретар Марко Рубіо зосереджені на досягненні миру в Україні.