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Генсек НАТО про відмову Путіна від переговорів із Зеленським: Росія втратила можливість

Четвер 15 травня 2025 16:15
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Генсек НАТО про відмову Путіна від переговорів із Зеленським: Росія втратила можливість Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна запропонувала Росії провести зустріч у Стамбулі на найвищому рівні. Але диктатор Володимир Путін відмовився, тим самим втративши можливість просування на шляху до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Рютте нагадав, що країни Заходу ініціювали "коаліцію рішучих" та інші ініціативи, які спрямовані на те, щоб коли Україна і Росія домовляться про припинення вогню або мир, така угода буде тривалою і міцною.

Генсек пояснив, що Захід хоче не допустити повторення ситуації з Мінськими угодами, які почали порушувати буквально одразу після їх підписання. Ми не можемо допустити повторення цього. Мир має бути довговічним, стійким.

"І цього тижня м'яч тепер явно на боці Росії. Росія зараз направляє делегацію низького рівня і втрачає можливість, яку запропонував президент Зеленський... Тож Україна явно готова грати, але тепер м'яч на боці Росії", - додав він.

Генсек висловив подяку США, які зосередилися на цьому питанні. За його словами, і президент США Дональд Трамп з усією своєю командою, і держсекретар Марко Рубіо зосереджені на досягненні миру в Україні.

Путін не захотів їхати до Стамбула

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 12 травня запропонував російському диктатору Володимиру Путіну провести зустріч у Стамбулі. Таку заяву Зеленський зробив після того, як глава Кремля захотів відновлення прямих контактів України та РФ.

Тільки вчора, 14 травня, пізно ввечері Росія розкрила склад своєї делегації. До неї увійшли:

  • Володимир Мединський - помічник диктатора (голова делегації);
  • Михайло Галузін - заступник міністра закордонних справ Росії;
  • Ігор Костюков - начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ;
  • Олександр Фомін - заступник міністра оборони РФ.

Зеленський зазначив, що рівень російської делегації схожий на "бутафорський".

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