"Путин не знает, как завершить войну": Вэнс пригрозил России сменой позиции США

Переговоры Украины и России

Напомним, на прошлой неделе в пятницу Украина и Россия провели прямые переговоры. Они прошли в Стамбуле.

От России ожидали, что она как минимум отправит для участия в диалоге топ-чиновников, как сделала это Украина. Президент Украины Владимир Зеленский даже предлагал встречу российскому диктатору Владимиру Путину.

Но Путин принял решение отправить в Стамбул делегацию рядовых чиновников. Ее возглавил помощник российского диктатора Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны так и не договорились о прекращении огня как минимум на 30 дней. Главным препятствием для такого шага остается Россия и ее требования.

Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя низкий уровень делегации России отмечал, что Путин упустил свой шанс для прогресса на пути к миру.

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