Путін значно перебільшив "захоплення" Костянтинівки: ISW назвало причини

Що передувало

У п'ятницю 3 липня Путін заслухав доповіді воєначальників щодо операції армії РФ стосовно захоплення Костянтинівки. Вони розповіли, що штурмові підрозділи окремих мотострілкових батальйонів нібито захопили конкретні об'єкти в місті, включаючи заводи, церкви та квартали.

"Значну частину зустрічі російське військове командування присвятило цим тактичним доповідям, ймовірно, щоб представити війська РФ як здатних просуватися в умовах міських боїв і насолодитися інформаційною перемогою, досягнутою завдяки заявленому захопленню Костянтинівки", - пояснили аналітики.

Проте, всі ці заяви не відповідають історичній моделі просування військ РФ. Як правило, ISW зазвичай фіксує відеозаписи ударів України по позиціях росіян у районах, де ворог просунувся. Однак цього разу аналітики не виявили ударів по РФ, причому в жодному районі Костянтинівки.

Чому відео РФ є фейками

Аналітики зазначають, що російські джерела, включаючи Міноборони РФ, публікували останнім часом безліч відео невеликих груп солдатів РФ, які тримали прапори в Костянтинівці та її околицях. Зокрема, це робилося для підтвердження заяв Міноборони РФ про просування військ.

Однак ці відео не доводять просування росіян, оскільки ролики часто обриваються, приховуючи російські позиції та долі солдатів.

Також аналітики ISW не виявили відео, які б говорили про застосування російськими військами техніки, мінометів або ствольної артилерії в місті, що вказувало б на більш високий рівень контролю над Костянтинівкою.

У чому розвалюється пропаганда РФ

Президент України Володимир Зеленський та Генштаб ЗСУ категорично відкинули заяву Росії про захоплення Костянтинівки.

Українські військові джерела вказали, що станом на середину червня у Костянтинівці було від 100 до 250 російських військових.

У свою чергу українські сили станом на 23 червня, як і раніше, перевищували за чисельністю війська РФ. Це, у свою чергу, відповідало схемі ударів у місті і суперечило заяві Росії про захоплення.

Крім того, низка військових командирів Путіна і військкорів продовжували стверджувати, що ЗСУ, як і раніше, утримують позиції в місті 3 і 4 липня, що ще більше підривало твердження РФ.

Для чого в РФ говорять про "успіхи"

Аналітики пояснюють, що Путін та інші чиновники РФ використовують тему захоплення Костянтинівки, щоб заявити про швидке падіння решти Донецької області.

В ISW пишуть, що росіяни все активніше проникають у Костянтинівку, і може бути навіть і захоплення її, але ці проникнення не дозволять армії РФ домогтися швидкого оперативного прориву у всій Донецькій області.

У звіті сказано, що наступ РФ навесні-літом 2026 року поки що не приніс оперативно значущих результатів, і наступ на Костянтинівку, ймовірно, вичерпає наступальний потенціал, якщо противнику взагалі вдасться колись захопити місто.