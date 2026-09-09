Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до Москви для проведення переговорів.

Проте російський диктатор вирішив використати їхній приїзд у власних політичних цілях.

За даними джерел видання, Путін навмисно затягнув початок зустрічі в Кремлі, щоб "показати свою силу всередині РФ" перед виборами до Держдуми, які заплановані на 18-20 вересня.

Через затримку з боку Кремля американські представники були змушені згаяти кілька годин за обідом із помічником Путіна Кирилом Дмитрієвим у дорогому московському ресторані.

Вітиз посланців Трампа до Москви

Нагадаємо, за посередництва США триває процес відновлення мирних переговорів між Україною та Росією, метою яких є припинення війни, розв’язаної країною-агресоркою.

Перша зустріч американської сторони з представниками РФ відбулася в суботу, 5 вересня. Після зустрічі в Москві помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори тривали понад три години та були змістовними й конструктивними.