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Путин заставил посланников Трампа ждать несколько часов: СМИ раскрыли детали встречи в Москве

15:10 09.09.2026 Ср
2 мин
Диктатор использовал визит Уиткоффа и Кушнера в своих целях
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин использовал визит американских спецпосланников, чтобы продемонстрировать свое влияние внутри России в преддверии парламентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для проведения переговоров.

Однако российский диктатор решил использовать их приезд в своих политических целях.

По данным источников, Путин намеренно затянул начало встречи в Кремле, чтобы "показать свою силу внутри РФ" перед выборами в Госдуму, которые запланированы на 18-20 сентября.

Из-за задержки со стороны Кремля американские представители были вынуждены провести несколько часов за обедом с помощником Путина Кириллом Дмитриевым в дорогом московском ресторане.

Витиз посланников Трампа в Москву

Напомним, при посредничестве США идет процесс возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией, целью которых является прекращение войны, развязанной страной-агрессором.

Первая встреча американской стороны с представителями РФ прошла в субботу, 5 сентября. После встречи в Москве помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры продолжались более трех часов и были содержательными и конструктивными.

По словам Ушакова, американская сторона представила ряд соображений по поводу возможных путей завершения войны. В то же время он отметил, что представители администрации Трампа пообещали во время переговоров с Украиной учесть оценки, озвученные Путиным.

Отметим, источник Axios сообщил, что в состав американской делегации также вошли представители Совета национальной безопасности, Госдепа и Министерства финансов. Они должны были обсудить предложения по завершению войны.

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