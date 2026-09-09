Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для проведения переговоров.

Однако российский диктатор решил использовать их приезд в своих политических целях.

По данным источников, Путин намеренно затянул начало встречи в Кремле, чтобы "показать свою силу внутри РФ" перед выборами в Госдуму, которые запланированы на 18-20 сентября.

Из-за задержки со стороны Кремля американские представители были вынуждены провести несколько часов за обедом с помощником Путина Кириллом Дмитриевым в дорогом московском ресторане.

Витиз посланников Трампа в Москву

Напомним, при посредничестве США идет процесс возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией, целью которых является прекращение войны, развязанной страной-агрессором.

Первая встреча американской стороны с представителями РФ прошла в субботу, 5 сентября. После встречи в Москве помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры продолжались более трех часов и были содержательными и конструктивными.