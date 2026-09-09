ua en ru
Ср, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Путин заставил посланников Трампа ждать несколько часов: СМИ раскрыли детали встречи в Москве

15:10 09.09.2026 Ср
2 мин
Диктатор использовал визит Уиткоффа и Кушнера в своих целях
aimg Валерий Ульяненко
Путин заставил посланников Трампа ждать несколько часов: СМИ раскрыли детали встречи в Москве Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Российский диктатор Владимир Путин использовал визит американских спецпосланников, чтобы продемонстрировать свое влияние внутри России в преддверии парламентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для проведения переговоров.

Однако российский диктатор решил использовать их приезд в своих политических целях.

По данным источников, Путин намеренно затянул начало встречи в Кремле, чтобы "показать свою силу внутри РФ" перед выборами в Госдуму, которые запланированы на 18-20 сентября.

Из-за задержки со стороны Кремля американские представители были вынуждены провести несколько часов за обедом с помощником Путина Кириллом Дмитриевым в дорогом московском ресторане.

Витиз посланников Трампа в Москву

Напомним, при посредничестве США идет процесс возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией, целью которых является прекращение войны, развязанной страной-агрессором.

Первая встреча американской стороны с представителями РФ прошла в субботу, 5 сентября. После встречи в Москве помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры продолжались более трех часов и были содержательными и конструктивными.

По словам Ушакова, американская сторона представила ряд соображений по поводу возможных путей завершения войны. В то же время он отметил, что представители администрации Трампа пообещали во время переговоров с Украиной учесть оценки, озвученные Путиным.

Отметим, источник Axios сообщил, что в состав американской делегации также вошли представители Совета национальной безопасности, Госдепа и Министерства финансов. Они должны были обсудить предложения по завершению войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Российская Федерация Джаред Кушнер Стив Уиткофф
Новости
Путин заставил посланников Трампа ждать несколько часов: СМИ раскрыли детали встречи в Москве
Путин заставил посланников Трампа ждать несколько часов: СМИ раскрыли детали встречи в Москве
Аналитика
Призывать людей возвращаться в Украину нерационально: Алексей Позняк, Институт демографии
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Призывать людей возвращаться в Украину нерационально: Алексей Позняк, Институт демографии