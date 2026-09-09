Путин заставил посланников Трампа ждать несколько часов: СМИ раскрыли детали встречи в Москве
Российский диктатор Владимир Путин использовал визит американских спецпосланников, чтобы продемонстрировать свое влияние внутри России в преддверии парламентских выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для проведения переговоров.
Однако российский диктатор решил использовать их приезд в своих политических целях.
По данным источников, Путин намеренно затянул начало встречи в Кремле, чтобы "показать свою силу внутри РФ" перед выборами в Госдуму, которые запланированы на 18-20 сентября.
Из-за задержки со стороны Кремля американские представители были вынуждены провести несколько часов за обедом с помощником Путина Кириллом Дмитриевым в дорогом московском ресторане.
Витиз посланников Трампа в Москву
Напомним, при посредничестве США идет процесс возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией, целью которых является прекращение войны, развязанной страной-агрессором.
Первая встреча американской стороны с представителями РФ прошла в субботу, 5 сентября. После встречи в Москве помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры продолжались более трех часов и были содержательными и конструктивными.
По словам Ушакова, американская сторона представила ряд соображений по поводу возможных путей завершения войны. В то же время он отметил, что представители администрации Трампа пообещали во время переговоров с Украиной учесть оценки, озвученные Путиным.
Отметим, источник Axios сообщил, что в состав американской делегации также вошли представители Совета национальной безопасности, Госдепа и Министерства финансов. Они должны были обсудить предложения по завершению войны.