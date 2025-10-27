Путін змінює тактику у війні проти України, - The Economist

Російські війська значно наростили кількість ударів по українських енергооб'єктах, особливо в Сумській, Чернігівській та Харківській областях. Після недавніх атак деякі райони залишалися без електрики по кілька днів.

За даними аналітиків, тактика Росії змінилася - удари стали точковими та системними. Якщо раніше ракети запускалися хаотично, то тепер ворог концентрує хвилі атак по конкретних регіонах, використовуючи дрони нового покоління.

Україна, своєю чергою, посилила протиповітряну оборону і розвиває радіоелектронну боротьбу. Розробляються сучасні дрони-перехоплювачі, здатні захищати критичну інфраструктуру. Це стало важливим технологічним кроком у боротьбі з постійними повітряними загрозами.

Нове покоління дронів

Журналісти зазначають, що Росія активно застосовує вдосконалені дрони типу "Шахед". Новітні моделі вирізняються швидкістю понад 300 км/год і здатністю обходити системи глушіння, атакуючи майже вертикально, як ракети.

Якщо рік тому нічна атака зі 150 безпілотників вважалася масштабною, то тепер Україна нерідко відбиває до 700 дронів за один раз. За таких комбінованих нальотів частина цілей все ж уражається, що робить захист вкрай складним.

Удари по ключових підстанціях

Приблизно 60% української електроенергії виробляється атомними станціями, решта - гідро- і тепловими. Росія б'є по всіх цих компонентах, виводячи з ладу станції та порушуючи розподіл енергії.

За останні тижні противник знищив кілька теплових об'єктів і пошкодив до половини газовидобутку, що впливає на стійкість енергосистеми.

Головний фокус атак - східні та північні регіони. За даними журналістів, мета ворога - розділити Україну, відрізавши енергоємний схід від виробничого заходу та зруйнувавши лінії електропередачі. Таким чином Росія прагне поступово паралізувати рух струму між регіонами.

Захист і відновлення

Енергосистема України тримається приблизно на 90 ключових підстанціях, де напруга перетворюється для регіональних мереж. Росія системно атакує ці вузли, виявляючи слабкі місця.

Однак, попри руйнування, Україна має запас обладнання і вже створює нові підрозділи, що поєднують ППО і безпілотники для захисту об'єктів. Головне завдання зараз - уповільнити темпи руйнувань і прискорити відновлення.